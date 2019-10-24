Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan, Rıza Kayaalp'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan, Rıza Kayaalp'e tebrik

11 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan, Rıza Kayaalp'e tebrik, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kasapoğlu'nun, 7. Dünya Askeri Oyunları'nda Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenen ve 130 kiloda altın madalya kazanan grekoromen milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik ettiği bildirildi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarına Dünya Askeri Oyunları şampiyonluğunu da ekleyen Rıza Kayaalp'ten önümüzdeki yıl Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu beklediğimizi hatırlatıyor, bu başarıda emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum." ?

Mehmet Kasapoğlu, Rıza Kayaalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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