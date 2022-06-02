Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik

02.06.2022 22:58
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off final mücadelesi sonrasında Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan İstanbulspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ediyorum. Sarı-siyahlı camiaya, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Güncel, Son Dakika

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