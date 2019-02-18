Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Spor Kulüplerimizi Bütün Branşlarda Desteklemeye Varız"

Bakan Kasapoğlu: "Spor Kulüplerimizi Bütün Branşlarda Desteklemeye Varız"

1 saat önce

- Salondaki spor kulüpleri temsilcileri ve sporculardan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması Türkiye Amatör Spor Külüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in konuşması...

- Salondaki spor kulüpleri temsilcileri ve sporculardan görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması
Türkiye Amatör Spor Külüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in konuşması
Plaket takdimi
Bakan Kasapoğlu'nun sporculara malzeme dağıtımı yapması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı alan ve branşlarda şampiyon sporcular çıkarılması için spor kulüplerini bütün branşlarda destekleyeceklerini belirtti. Kasapoğlu, Halkapınar'daki İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği salonunda 260 amatör spor kulübü yöneticisiyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:37 Kaynak: AA

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