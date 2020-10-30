Bakan Koca, 3 ilin sağlık müdürü ile görüştü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, Bursa ve Denizli İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ankara, Bursa ve Denizli İl Sağlık Müdürlerimizle video konferans yöntemiyle birer görüşme yaptık. Salgınla mücadelede gelinen noktayı, üç ildeki hasta yükünü değerlendirdik, filyasyon çalışmaları ve yatak kapasiteleri hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.