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Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen cezayla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır - Son Dakika

Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen cezayla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır

21.01.2022 21:45
Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen cezayla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz aylarda doktor Ertan İskender'i bıçaklayan Bayram Nargüler'e verilen 16 yıl 2 aylık hapis cezasını değerlendirdi. Fahrettin Koca, "Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan Doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastanede Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralanmasının ardından ameliyata alınan İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen 16 yıllık hapis cezasıyla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır

16 YIL 2 AY CEZA VERİLDİ

Hakim, Nargüner'i, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen 16 yıllık hapis cezasıyla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır

BAKAN KOCA: ASLA UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KARAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, doktor İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."

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Fahrettin Koca, İskender, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen cezayla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan doktoru bıçaklayan şahsa verilen cezayla ilgili değerlendirme: Bu karar asla unutulmamalıdır - Son Dakika
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