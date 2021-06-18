Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı - Son Dakika

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen aşı takvimi doğrultusunda, aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanmasıyla birlikte aşı çalışmaları hız kazanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun % 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını açıkladı.

''18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN İLK DOZU TAMAMLANDI''

Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.

''40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK''

Öte yandan Bakan Koca yaptığı diğer paylaşımında da 40 milyonuncu doza ulaşıldığını müjdeleyerek ''206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil" dedi.