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Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı - Son Dakika

Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı

18.06.2021 17:05
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama sürecinde yeni gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Koca, aşılama 40 milyonuncu doza ulaşıldığını belirtip, 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen aşı takvimi doğrultusunda, aşılama çalışmaları sürüyor. Aşı tedarikinin sağlanmasıyla birlikte aşı çalışmaları hız kazanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun % 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Aşılamada sayı 40 milyonu aştı

''18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN İLK DOZU TAMAMLANDI''

Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Aşılamada sayı 40 milyonu aştı

''40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK''

Öte yandan Bakan Koca yaptığı diğer paylaşımında da 40 milyonuncu doza ulaşıldığını müjdeleyerek ''206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9'uncu ülkeyiz. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkanlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil" dedi.

Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı - Son Dakika


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