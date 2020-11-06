Bakan Koca'dan İzmir'de meydana gelen deprem anına ilişkin paylaşım - Son Dakika

Bakan Koca'dan İzmir'de meydana gelen deprem anına ilişkin paylaşım
06.11.2020 23:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntü paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depremi sırasında bir ameliyathanede yaşananlara ilişkin görüntü paylaştı.
Bakan Koca, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem esnasında bir hastanenin ameliyathanesinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri resmi Twitter hesabından, "Bu video, İzmir depremi sırasında bir hastanenin ameliyathane kamera kaydıdır" notuyla paylaştı. Görüntülerde, hastasını ameliyat eden doktorun soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.
-İHA-
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