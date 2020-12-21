Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş - Son Dakika

Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Bursa, Konya, Kayseri ve Tekirdağ Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanları ile ayrı ayrı çevrimiçi görüşme yapıp, şehirlerdeki son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Günlük vaka düşüşlerinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerinde de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor" dedi.

Tekirdağ'da vaka sayısının yüzde 60 düştüğüne dikkati çeken Bakan Koca, yatak doluluk oranının yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 59 olduğunu ifade etti.

Bursa'da günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş olduğunu belirten Koca, yatak doluluk oranının yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 73 olduğunu söyledi.

Konya'da ise vaka sayısının yüzde 50 düştüğünü belirten Koca, yarat doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 66 olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, Kayseri'de ise vakaların yüzde 35 düştüğünü, yatak doluluk oranının yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 67 olduğunu belirtti.

4 ildeki verilerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Koca, "Elbirliğiyle mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 21 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3 bin 412'si semptomatik olmak üzere toplam 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 254 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 351'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 43 bin 704'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN SAYISI 34 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 34 bin 419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 834 bin 705'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye, ağır hasta sayısı ise 5192'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.