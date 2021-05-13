Bakan Koca, sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram dolayısıyla hazırladığı videoyu paylaştı. Bakan Koca paylaştığı videoya, "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" notunu ekledi.

(Engin Yağcı/ İHA)