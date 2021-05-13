Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı - Son Dakika

Sağlık bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan video Sağlık bakanı koca sosyal edya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı

ANKARA - Sağlık bakanı Fahrettin koca: "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun"