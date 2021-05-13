Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
13.05.2021 17:54
Son dakika haber... Sağlık bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan video Sağlık bakanı koca sosyal edya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı ANKARA - Sağlık bakanı Fahrettin koca: "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun"
Sağlık bakanlığınca sosyal medyada paylaşılan video Sağlık bakanı koca sosyal edya hesabından sağlık çalışanlarının bayram mesajını paylaştı
ANKARA - Sağlık bakanı Fahrettin koca: "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakar cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun"
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