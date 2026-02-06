Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

06.02.2026 16:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün hüzün ve umudu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Bir yandan deprem şehitlerini özlemle andıklarını, diğer yandan şehitlerin emanetine sımsıkı sarılıp yiğitler şehri Osmaniye'de bir kez daha kucaklaştıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu alanı şereflendiren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkmen Beyi'miz Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'm, 6 Şubat sabahında depremin acısı içimizi yakarken, 'Durmadan çalışacağız çünkü dert bizimdir, derman da bizdedir.' diyerek verdiğiniz vazifeyi bir şeref madalyası gibi göğsümüzde taşımaya devam ediyoruz. Rabbime hamdolsun ki bugün depremin üzerinden 3 yıl geçmişken, biz enkazları, yıkılan hastaneleri, ağır hasarlı okulları değil, biten yuvalarımızın mutluluğunu, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizin umudunu paylaşıyoruz. Bir Anadolu karanfili gibi yükselen 455 bin yuvamız, aziz milletimizin dirayetini, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini, Cumhur İttifakı'mızın çelik iradesini taşıyor."

Kurum, tarih kitaplarının bu kardeşliği, dayanışmayı ve bu başarıyı şanla şerefle yazacağına inandığını ifade etti.

"Deprem bölgesine uğramayanlara" eleştirilerde bulunan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarih kitapları, bir yana afet sonrası deprem bölgesine uğramayanları, ilk günden bu yana sadece tiyatro oynayanları koyarken diğer yana bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa eden emekçileri, milyonlarca kardeşine güvenli yuvalar kuran Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı koyacaklar. Bundan on yıllar sonra bile 'sosyal devlet' denince kimse dönüp onlara bakmayacak, herkes dönüp Recep Tayyip Erdoğan liderindeki Türkiye'ye bakacak. 'Millet sevdası nasıl olur?' dediklerinde bütün yüzler Anadolu'ya dönecek, 'Kardeşlik nasıl olur?' dediklerinde herkes dönüp milletimize, Türkiye'ye, Osmaniye'ye bakacak."

"Asrın inşasını, 500 bin yeni sosyal konutumuzla taçlandıracağız"

Kurum, Osmaniye'de göğüsleri kabararak seslerini yükselttiklerini, 86 milyon hep birlikte "Türkiye'min gücüne bak" diye haykırdıklarını vurguladı.

Bakan Murat Kurum, depremzedeler için 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşinin alın teri döktüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz 'Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız.' sözünün izzetini taşıyoruz ve inşallah bu izzetli yürüyüşü daha da güçlendireceğiz. Asrın inşasını, Ev Sahibi Türkiye projemizde, 500 bin yeni sosyal konutumuzla, yeni mutluluk hikayeleriyle taçlandıracağız. Ben sözlerime son verirken, bu eserlerin öncüsü olan liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yine bu eserlerin yapımında sarsılmaz desteği için Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı liderlerine yürekten teşekkür ediyorum."

Kurum, şehitleri rahmetle anarak gece gündüz çalışan, alın teri döken tüm ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
