Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ile buluştu.
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
