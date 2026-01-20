Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin." ifadelerini kullandı.

Kurum, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat 2023'teki depremden etkilenen illerle ilgili ifadelerine yönelik paylaşımda bulundu.

"Sayın Özgür Özel, kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama 'anlamamaya', yapılanları 'görememeye' devam ediyor." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."