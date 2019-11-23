Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin' - Son Dakika

Bakan Kurum: "Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

"Milletin meclisinde Grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye karşı bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'Bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini hep birlikte tekrar görmüş olduk"

"Kimse parti içi hesaplaşmasına ne AK Parti'yi ne dünya lideri, mazlumların lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin"

Bakan Kurum: Kimse parti içi hesaplaşmasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı alet etmesin

Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Zengin, Murat Kurum, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:35 Kaynak: AA
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