BAKAN KURUM SAĞLIK CAMİAMIZLA ALAKALI SÜRECİN DESTEKÇİSİYİZ - Son Dakika
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BAKAN KURUM SAĞLIK CAMİAMIZLA ALAKALI SÜRECİN DESTEKÇİSİYİZ

09.07.2022 22:33

63'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılan Bakan Kurum, Tabii mizah kültürünü Türkiye'ye, tüm dünyaya kendisi tanıttılar.

63'üncü Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılan Bakan Kurum, Tabii mizah kültürünü Türkiye'ye, tüm dünyaya kendisi tanıttılar. Aslında biz onu anlamak için Akşehir'de göle maya çalıyoruz. Ama bilmiyor ki bu azmin ve gayretin simgesi. Her yıl göle göre maya çalarak azmini, gayretini ortaya koyuyor. Yine çok önemli eşeğe ters binmesiyle Nasrettin Hocamızı biliyoruz. Aslında eşeğe ters binmekle birlikte, geçmişe bakıp geçmişten ders almayı bize öğütlüyor. Bu da çok çok önemli aslında. Bugün 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yılda emin olun ki kıymetli hemşehrilerim 100 yılda yapılacak işler bir bir hayata geçirildi. O yüzden ben buradan Akşehir'den Nasrettin Hocamızın memleketinden gençlerimize sesleniyorum. 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Nasrettin Hocamız niye eşeğe ters binmiş Ne demek istemiş aslında buradan bütün Türkiye'ye çok önemli mesajlar veriyor. Gençlerimize de tavsiyem 20 yıl öncesini Türkiye'sine baksınlar ve buradan yapılan hataları, yapılmayanları, eziyetleri yine görsünler istiyorum. Bu manada da aslında Nasrettin Hocamız bize çok önemli öğütler veriyor. ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye yolculuğunda büyük Türkiye'de güçlü şehirler, güçlü Türkiye anlayışıyla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'mıza değil, emin olun nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, heyelan olsa, yangın olsa biz ilgili tüm arkadaşlarımızla iki saat içerisinde orada oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içerisinde, omuz omuza o hüzne, acıya, ortak olduğumuz süreçte bir yıl sonra da onların mutluluğuna, heyecanına şahit oluyoruz. Bizim için en önemlisi, en güzeli de şudur ki, işin sonunda vatandaşlarımızın, milletimizin duasına alıyoruz. Biz milletimizin duasını almaya talibiz. Milletimizin duasıyla, milletimizle gönül gönüle gitmeye talibiz. Bu anlayışla işte tüm ekibimizle birlikte yine valimiz, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, belediye başkanımızla ve elbette ki aziz milletimizle birlikte yol yürümeye inşallah Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla devam edeceğiz dedi.

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Bakan Kurum: Sağlık camiamızla alakalı sürecin destekçisiyiz (2) Bakan Kurum: Sağlık camiamızla alakalı sürecin destekçisiyiz (2) Bakan Kurum 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldı Bakan Kurum 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldı
Kaynak: DHA

Nasreddin Hoca, Türkiye, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM SAĞLIK CAMİAMIZLA ALAKALI SÜRECİN DESTEKÇİSİYİZ - Son Dakika

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