Bakan Memişoğlu: Erzurum'da sağlık hizmetleri değerlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Memişoğlu: Erzurum'da sağlık hizmetleri değerlendirilecek

16.01.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Erzurum'da koruyucu hekimlik ve sağlık hizmetlerini istişare edecek.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Erzurum'da koruyucu hekimliği, sağlıklı kalmanın daha iyi yollarını bulmak için istişarelerde bulunacağız. Bizler iş üretip, milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi gezi inceleme ve toplantılara katılmak üzere Erzurum'a geldi. Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentin sağlık sorunları hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için neler yapacağımızı yerinde değerlendirmek için buradayız. Sayın valimiz, belediye bakanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla beraber ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz diye Erzurum'dayız. Bizler iş üretip, milletimize hizmet için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Erzurum'da koruyucu hekimliği, sağlıklı kalmanın daha iyi yollarını bulmak için istişarelerde bulunacağız. Biliyorsunuz; bugün çocuklarımız yarıyıl tatiline giriyor. Onlara da iyi istirahatler diliyorum. 15 gün gezsin, dolaşsın, dinlensinler. Hepsine de başarılar diliyorum. Karnelerinde kırık olanlara boşluk dönemini çalışarak, kendilerini geliştirerek yeniden başarılı bir ikinci dönem diliyorum" dedi.

'HİZMET DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti iktidarlarının 2003 yılından beri Erzurum'a Şehir Hastanesi ile birlikte 110 tesis yaptığını söyleyen Memişoğlu, "AK Parti iktidarları 110 sağlık tesisi. Biz yine hizmete devam edeceğiz. Özellikle Erzurum'un Şükrüpaşa ve Hilalkent bölgesinde sağlıkla ilgili bir planlama yapacağız. Sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için ne gerekirse, sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunulması için yapılanma düşünüyoruz. 3793 yatağımız olan Erzurum'da Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni daha güçlendirmeyi, onunla ilgili yeni bir planlama yapıp yapamayacağımıza bakacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun valilik ziyaretinde; AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu: Erzurum'da sağlık hizmetleri değerlendirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:13
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:30:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu: Erzurum'da sağlık hizmetleri değerlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.