Bakan Memişoğlu\'ndan Deprem Açıklaması

BAKAN MEMİŞOĞLU: BİRİMLERİMİZE BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesi merkezli depreme ilişkin sanal medya hesabından açılama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.