Son Dakika Haberleri: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

İkilinin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğindeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık 10 dakika sürdü.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'e doğum günü vesilesiyle yıldız porselen şekerlik hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:31 Kaynak: AA

Türkiye, Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]