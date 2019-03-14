Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü
51 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile görüştü.
İkilinin, Türkiye
'nin NATO Daimi Temsilciliğindeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık 10 dakika sürdü.
Çavuşoğlu, Stoltenberg'e doğum günü vesilesiyle yıldız porselen şekerlik hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:31 Kaynak: AA
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