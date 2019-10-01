Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'ya gidiyor
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Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'ya gidiyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Pakdemirli, Burkina Faso'ya gidiyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye- Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli'nin ziyareti 1-4 Ekim'deki gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında düzenlenecek KEK toplantısı, Pakdemirli ve Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry eş başkanlıklarında yapılacak. Toplantıda, tarım, hayvancılık, orman ve su başta olmak üzere turizm, sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi, meteoroloji gibi birçok konuda iki ülke arasındaki ekonomik ve diğer iş birliği konuları ele alınacak.

Pakdemirli ve Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore başkanlığında yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirilecek. Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ve Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile iş adamlarının katılacağı toplantıda, yatırımlar konusu masaya yatırılacak.

Bakan Pakdemirli, ayrıca Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ve Başbakanı Christophe Joseph Marie Dabire tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Burkina, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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