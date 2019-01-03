Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'nin Açıklaması Öğrencileri Sevindirdi

Bakan Pakdemirli'nin Açıklaması Öğrencileri Sevindirdi

24 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencileri ve sağlıkçıları sevindirdi.

Bakan Pakdemirli'nin Açıklaması Öğrencileri Sevindirdi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencileri ve sağlıkçıları sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli' nin, okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacağını açıklaması, öğrencilerin ve sağlıkçıların yüzünü güldürdü. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Doktoru Muzaffer Varol, 13 milyon aşkın öğrencinin geleceğini etkileyecek okul kantini uygulamasının güzel ve yerinde bir uygulama olduğunu belirtti. Öğrencilerin ev yapımı gıdalar tüketmesi gerektiğini, hazır ve katkı maddesi çok ürünlerden uzak durması gerektiğini söyledi.

"Cips, kola zararlı doğal yiyecekler yararlı"

Varol öğrencilerin sağlıklı beslenmesinin önemli olduğuna değinerek, "Doğal, ev yapımı şeyler yemeleri tabi ki daha sağlıklı. Tostun içine kaşar kaliteli sucuk konabilir. Patates cipsi kontrol edilerek kızartılırsa sağlıklı olabilir. Ancak bazen yağı kansorejen olana kadar kullanıyorlar. O zaman sağlıksız olur. Sakız, çikolata çocuklara zarar vermeyecek fabrikasyon şeyler olabilir. Jelibonları uygun görmüyorum ben. Domuz yağından mı yapılıyor neyden yapılıyor bilinmediği için çocuklara yedirmemek lazım. Gazlı içecekler de sağlıklı değil. Bir de şu an kış olduğu için soğuk içirmek çocukları hasta edebilir. Çocuklara zararlı olabilecek cips türü şeyleri uygun görmüyoruz. Bir sürü zararlı madde var" dedi.

"Kendi yemediğimizi çocuklara yedirmiyoruz"

Küçükçekmece'de bulunan Behiye Selim Pars İlköğretim Okulu Kantin İşletmecisi Yıldıray Garip (37) ise, bakanlığın aldığı tüm kararlara uyacaklarını açıklayarak, "Yaklaşık 20 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kantinciler Odası'nda çalışıyorum. Kendimiz yemediğimiz hiçbir şeyi çocuklarımıza yedirmiyoruz. Her şey çocuklarımızın sağlığı geleceği için. Sosisli ve patatesli var mesela kantinimizde. Biz bunları fırınımızda yapıyoruz. Sadece fırın ve ızgaralar kullanılıyor. Bilindiği gibi yağlı kızartma yapılmıyor. Kantinlerde artık bu tarz ürünler yasak. Bir çocuk ortalama 4 liraya karnını doyurabiliyor. Cumhurbaşkanımızın destekçisiyiz. Enflasyon kampanyasına da destek veriyoruz" diye konuştu.

Kantinlerdeki ürünlerden ve fiyatlardan memnun olduklarını belirten öğrenciler ise Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin etiket uygulaması açıklamasına sevindi. Bazı öğrenciler ise fiyatların biraz daha düşürülmesini istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Bekir Pakdemirli, Güncel
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