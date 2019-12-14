Bakan Pekcan: 2020 yılı bütçesi 5 milyar, 752 milyon 364 bin lira - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın 2020 yılı bütçesinin toplam 5 milyar 752 milyon 364 bin TL olduğunu belirterek, "Bu meblağın 3 milyar 757 milyon TL'si ihracatçı ve ticaret erbabımızın desteklenmesine ayrılmıştır" dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2020 bütçesi görüşüldü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın, çoğunluğu ticaret müşaviri ve ataşelerinden oluşan ve 110 ülkede 284 personelle hizmet sunan geniş bir yurt dışı teşkilatına sahip olduğunu söyledi. Pekcan, "Merkez teşkilatımızda 4111, ülkemiz geneline ve sınır hattımıza yayılmış taşra ve gümrük teşkilatımızda ise 16 bin 102 personelimiz görev yapmaktadır. Toplamda 20 bin 497 personel ile yurt dışında, sınır hattımızda ve yurt içinde ticaret erbabı ve vatandaşımıza özenle hizmet vermeye devam etmekteyiz" diye konuştu. Pekcan, Bakanlığın yeni bütçe dönemindeki hedeflerini şöyle sıraladı:

"Dış ticaretimizi ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak şekilde geliştirmek. Teknoloji ve katma değere dayalı ihracat kapasitemizi güçlendirmek. Gümrük idaremizi modern, etkin ve güvenilir kılmak, ülkemizdeki iş ortamını geliştirmek. Küçük işletmelerin, esnaf-sanatkar ve kooperatiflerin olanaklarını güçlendirmek. Tüketici hakları ve ürün güvenliğini en ileri seviyede temin etmek. Ticaretin en hızlı, en güvenilir, en kolay biçimde yapılmasını sağlamak ve dijital ekonomiye geçişte kolaylaştırıcı rol üstlenmek."

'DIŞ TİCARETTE GÜÇLÜ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK'

Ticaret savaşları olarak nitelendirilen bir konjonktürde, ülkelerin ticari önlem ve korumacı politikalarında artış yaşandığına dikkat çeken Ticaret Bakanı Pekcan, "Bu da 2019 yılı küresel büyüme ve ticaret ivmesini yavaşlatmıştır. Türkiye olarak bu süreçte ihracatımızı koruyup geliştirmeye özen gösterdik, gösteriyoruz. Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında dış ticarette güçlü bir performans ortaya koyduk. Ocak-eylül dönemi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine bakıldığında ülkelerin pek çoğunun ihracatında düştüğü görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, küresel ticaretteki gelişmelerden ötürü ticaret diplomasisi ve ikili ticaret anlaşmalarının önemi giderek daha kritik hale geldiğini, gerek siyasi, gerek teknik düzeyde ticaret diplomasisi faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, "Siyasi düzeyde, İkili Karma Ekonomik Komisyon ve Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi mekanizmalarımız çerçevesinde 2019 yılında 22 ülke ile bir araya geldik. Yine ikili düzeyde bakan seviyesinde 54 görüşme gerçekleştirdik. Hali hazırda 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmamız yürürlüktedir. 4 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerimiz devam ediyor. Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliğimizin güncellenmesi ve bu sayede hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarımsal faaliyetler gibi yeni alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlanması gündemimizdeki önemli bir diğer konudur" dedi.

2023 HEDEFLERİ

Pekcan, dış ticarette 2023 hedeflerini de şöyle açıkladı:

İhracat ana planımızda, 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlenmiştir. Dünya GSYH'sinden yüzde 60, küresel ithalattan yüzde 43,7 pay alan, toplam ithalatı 8,6 trilyon doları, toplam nüfusu 4,2 milyarı bulan ülkelerdir. Amacımız, hedef ülkelerin ithalatından binde 5 payı yüzde 1'e, hedef sektörlerde ise dünya ihracatında yüzde 0,76 olan ülkemiz payını yüzde 1'e çıkarmak. Mal ve hizmet ihracatçımıza yönelik farklı türlerde destek programları uyguluyoruz. Bütçemizin açık ara en büyük kalemini oluşturan destek programlarımız kapsamında, 2020 yılında, ihracatçılarımıza 3 milyar 757 milyon TL destek vereceğiz. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) programımız, uluslararası yurt dışı fuar katılım desteklerimiz, TURQUALITY - Markalaşma desteğimiz, tasarım desteklerimiz, küresel tedarik zinciri programımız gibi çok sayıda ve türde destek programımız yürürlüktedir. İhracata ilk hazırlıktan son aşamaya kadar ihracatçılarımızın dış pazarlarda tutunup markalaşmasını sağlamak üzere tüm desteklerimizle ihracatçımızın yanındayız. Onlara önemli kaynaklar aktarıyoruz. Öte yandan, sağladığımız desteklerin etki analizlerini yapıyor, bunlara göre de desteklerimizi gözden geçirip geliştiriyoruz. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ihracatçılarımızın tüm başvurularını Devlet Destekleri Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak alıp cevaplayacağız."

'12 BİN 780 İHRACATÇIMIZ SÜRELİ YEŞİL PASAPORT ALDI'

Pekcan, 12 bin 780 ihracatçının süreli yeşil pasaport aldığını belirterek, esnaf ve sanatkarların ticari farkındalıklarının artması için çalışmalara hız verildiğini kaydetti. 'Kolay İhracat Platformu' olarak adlandırılan, gelişmiş yazılımlarla desteklenen platformun, 2020 yılında ihracatçıların kullanımına açılacağını kaydeden Pekcan, "Yapay zekaya dayalı Akıllı İhracat Robotu gibi modüller sayesinde belli bir ülkedeki pazar ve talep koşullarını, o ülkedeki vergiler ve ilgili yasal düzenlemeleri ve diğer kritik bilgileri ihracatçı firmalarımıza özel olarak sağlayabileceğiz. Modern ve etkin bir Gümrük İdaresi anlayışını ortaya koyabilmek, hem ticaretin hızlı ve sorunsuz akışı hem de ülkemizin ve halkımızın güvenliği açısından önem arz etmektedir. 30 Kasım itibarıyla 6,7 ton uyuşturucu madde yakaladık. Sigara kaçakçılığında yakalamalarımız 30 Kasım itibarıyla 12,9 milyon pakete ulaştı. 2018 yılı ortalaması yüzde 5,8 olan kaçak sigara kullanım oranını, 2019 yılı itibarıyla yüzde 2,2'ye düşürdük. 125 bin 67 adet elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Pekcan 2020 yılında sürdürülecek çalışmaları şöyle sıraladı:

"Küresel ticaret savaşlarına rağmen dış ticaretimizi daha da geliştirmek için özel sektörümüzle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. İhracat Ana Planımız'daki hedef ülke, hedef ikili ticaret anlaşması müzakerelerimizde ve Gümrük Birliği güncelleme sürecinde özel sektörümüzün ve ülkemizin çıkarlarını gözeten, sonuç odaklı ve etkin bir yaklaşım sergileyeceğiz. İhracatımızı tabana yaymak için kadın ve genç girişimciliği alanındaki program ve projelerimizi uygulayacak. Yereldeki eğitim faaliyetlerimizi sürdürecek, esnafımızı dış ticaret alanında daha fazla bilinçlendireceğiz. Türk Eximbank 'ın, daha fazla firma ve KOBİ'ye ulaşmasını sağlayarak, ticaretin finansmanındaki rolünü güçlendireceğiz."

Ticaret Bakanlığı'nın, 2020 yılı bütçesinin toplam 5 milyar 752 milyon 364 bin TL olduğunu belirten Pekcan, "Bu meblağın 3 milyar 757 milyon TL'si ihracatçı ve ticaret erbabımızın desteklenmesine ayrılmıştır" dedi.

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,