Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü.
Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen Pekcan-Fox görüşmesinde, Brexit sürecinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:02 Kaynak: AA
liam fox, ticaret bakanı, ingiltere, fox, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Banega transferini bitirdi! İşte oyuncunun maliyeti Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]