Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan Rusya'ya Gidecek

Bakan Pekcan Rusya'ya Gidecek

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesinde çalışma ziyaretinde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı öncesinde çalışma ziyaretinde bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pekcan, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Türkiye-Rusya KEK Eş Başkanlığı görevini de yürüten Pekcan'ın görüşmeleri kapsamında, taraflar arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin yanı sıra enerji, ulaştırma, yerel para birimiyle ticaret, tarım, gümrük ve turizm gibi bir çok alanda iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye'de düzenlenecek Türk-Rus KEK 16. Dönem Toplantısı'nın organizasyonu ile 8-11 Temmuz'da Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde yapılacak INNOPROM Sanayi Fuarı'na Türkiye'nin partner ülke olarak katılımı çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler de ele alınacak.

Bakan Pekcan, temaslarının ardından aynı gün yurda dönecek.

- İki ülkenin ekonomik ilişkileri

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl itibarıyla 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artarak 868 milyon dolar olurken, aynı dönemde Rusya'dan gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 9 azalarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türk müteahhitlik firmaları tarafından Rusya'da bugüne kadar 73,1 milyar dolara karşılık gelen bin 961 proje üstlenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA

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