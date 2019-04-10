Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"Nın Açılışına Katıldı (1)

Bakan Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"Nın Açılışına Katıldı (1)

1 saat önce

- Yarışmanın yapıldığı salondan detay görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması Bakan Selçuk'un robotları incelemesi Bakan Selçuk'un stantları gezmesi ve çocuklarla sohbet etmesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katıldı.

- Yarışmanın yapıldığı salondan detay görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması
Bakan Selçuk'un robotları incelemesi
Bakan Selçuk'un stantları gezmesi ve çocuklarla sohbet etmesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Güncel
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