Bakan Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"Nın Açılışına Katıldı (1)
1 saat önce
- Yarışmanın yapıldığı salondan detay görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un karşılanması Bakan Selçuk'un robotları incelemesi Bakan Selçuk'un stantları gezmesi ve çocuklarla sohbet etmesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: AA
- Yarışmanın yapıldığı salondan detay görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un karşılanması Bakan Selçuk
'un robotları incelemesi
Bakan Selçuk'un stantları gezmesi ve çocuklarla sohbet etmesi SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "13. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın açılışına katıldı.
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