Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Fatsa'da Temaslarda Bulundu

Bakan Selçuk, Fatsa'da Temaslarda Bulundu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Selçuk, Fatsa'da Temaslarda Bulundu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Fatsa ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve beraberindeki protokol ile birlikte Fatsa Matematik Müzesi ve Bilim Evi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle ve öğretmenler ile sohbet edip, çeşitli bilgiler aldı. Öğrencilere sorular da soran Bakan Selçuk, ardından Fatsa Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.

Bakan Ziya Selçuk, Ordu'da çeşitli programlara katılacak. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Ziya Selçuk, Güncel
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