Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini izledi - Son Dakika

Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini izledi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Çocuk Evleri'nde kalan 50 çocukla "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmini izledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Çocuk Evleri'nde kalan 50 çocukla "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmini izledi.

Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren aileleriyle Ankara Çocuk Evleri'nde kalan 50 çocukla Arcadium AVM'de TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" animasyon filmini seyretti.

Film öncesi çocuklarla tek tek ilgilenen Selçuk, İletişim Başkanı Altun ve TRT Genel Müdürü Eren, çocuklara hediyeler dağıttı.

Film sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, filmi çok beğendiğini söyledi.

Filme emeği geçenleri ve TRT Genel Müdürü Eren'i tebrik eden Selçuk, "Film hem insanlık tarihine bakış açımızı değiştiren Göbeklitepe konusunda farkındalık oluşturdu hem de ailelerin çocuklarıyla izleyebileceği bir animasyon filmi olmuş. Bütün yapımcıların çocuk dostu, aile dostu filmleri daha da çoğaltmalarını istiyoruz. İlk üç günde izlenme rekoru kırmış, hedef 5 milyon." değerlendirmesini yaptı.

Filme emeği geçenlere teşekkür eden Altun ise, "Böylesi önemli güçlü ve yerli yapımların TRT üzerinden milletimizle birleşiyor olması son derece değerli. Bu yapım, çocuklarımıza ne kadar değerli bir kültürel coğrafya üzerinde yükseldiklerini göstermek açısından çok önemli. Film çok önemli bir gişe başarısını yakaladı, önümüzdeki günlerde de bu başarının artacağını düşünüyorum." dedi.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe'de

Geçen yıl gösterime giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın devamı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan üstleniyor.

Animasyon ve macera türü çizgi filmde, 12 bin yıl öncesine gidilerek Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiği, nasıl oluştuğu ve bugüne nasıl geldiği anlatılıyor.

Müziklerini Tarkan Ergün'ün yaptığı filmin karakterlerini Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Emine Sergen Kazbek, Aysın Işımer, Altay Çapan, Serdar Özap, Alp Pazarlı, Oytun Pazarlı ve Ahmet Nasıroğlu seslendiriyor.

Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini izledi

Göbeklitepe, Tayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü
Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
01:44 Van'da kar yağışı iranlı turistler için eğlence kaynağı oldu - Son Dakika
01:40 İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
01:20 Avusturya'da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı - Son Dakika
01:20 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "İran" diplomasisi - Son Dakika
01:16 İzmir'de silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 01:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]