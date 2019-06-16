Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı
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Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Selçuk'tan
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Babalar Günü'nü kutladı.
Selçuk, "Babalar Günü" dolayısıyla sosyal paylaşım ağı Twitter'da, "Baba Eli" başlığıyla bir babanın, bebeğinin elini tuttuğu görseli paylaştı.
Bakan Selçuk, görselin altında, "Sadece elleriyle kalem açmayı, kalem tutmayı, sayı saymayı, yazı yazmayı, resim yapmayı, çivi çakmayı, top oynamayı, çiçek uzatmayı, sevmeyi, sarılmayı, omzundan tutmayı, destek olmayı, yol göstermeyi öğretir babalar... Varın 'gönüllerini' siz düşünün. Her zaman ve her koşulda çocuklarının elinden tutan babaların günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, mesajını, "Babama..." ifadesiyle paylaşması dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:32 Kaynak: AA
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