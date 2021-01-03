Bakan Soylu, 2020'nin uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Soylu, 2020'nin uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı Açıklaması

03.01.2021 13:07
Bakan Soylu, 2020'nin uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de uyuşturucuya yönelik "Bataklık" dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişinin gözaltına alındığını, 23 bin 693 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de uyuşturucuya yönelik "Bataklık" dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişinin gözaltına alındığını, 23 bin 693 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından 2020'de yapılan uyuşturucuyla mücadeleye ait verileri paylaştı.

Bu kapsamda, 3 bin 689 kilogram metamfematin, 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 4 milyon 259 bin 238 adet sentetik ecza, 1355 kilogram bonzai, 86 bin 808 kilogram esrar, 838 kilogram kokain, 13 bin 226 kilogram eroin, 7 milyon 533 bin 606 ectasy hap, 2 milyon 701 bin 61 adet captagon hap, 604 kilogram afyon ve 2976 kilogram skunk ele geçirildi.

Geçen yıllara oranla ele geçirilen maddelerde yaşanan yüzdelik artış ise metamfematinde yüzde 254, kenevirde yüzde 170,9, sentetik eczada yüzde 106,3, bonzaide yüzde 90,8 ve esrarda yüzde 35 oldu.

Uyuşturucuya yönelik "Bataklık" dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişi gözaltına alındı, 23 bin 693 kişi tutuklandı.

2019'un 11 aylık döneminde 221, 2020'nin 11 ayında ise 175 kişi uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybetti, ölümler yüzde 20,8 azaldı.

Süleyman Soylu, Kenevir, Twitter, Bonzai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, 2020'nin uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Spor yazarları, Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan Falcao'yu sert bir dille eleştirdi Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı
Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak Eski Galatasaraylı Barış Özbek, 2021 Survivor kadrosunda yer alacak         
13:07
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu         
12:15
Eskişehir'de yapılan yulaf ekmeğine talep yağıyor Eskişehir'de yapılan yulaf ekmeğine talep yağıyor         
11:56
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim Polislerin peşinde olduğu oğlunu teslim olmaya ikna edemeyen baba: Hapse girsin de ailecek rahat edelim         
09:48
Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler Önce dakikalarca yumruk yumruğa kavga ettiler, ardından sarılıp yollarına devam ettiler         
09:06
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın         
07:52
Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı Exxen'de yer alan hatalar sonrası Acun Ilıcalı açıklama yapmak zorunda kaldı: Aşırı yoğunluktan kaynaklandı         
22:39
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 13:22:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu, 2020'nin uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei