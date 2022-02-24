Bakan Soylu, Üniversitelerin Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, Üniversitelerin Araştırma Merkezleri ve Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversitelerin Göç Araştırmaları Merkezleri ve Enstitüleri'nden akademisyenlerle, göç alanlarına ilişkin son gelişmeler üzerine istişare bulunmak ve bu merkezlerde iş birliği alanlarını ele almak üzere düzenlenen Üniversitelerin Araştırma Merkezleri/Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı'na katıldı.

Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, üniversitelerin Göç Araştırmaları Merkezleri ve Enstitüleri'nden akademisyenlerle, göç alanlarına ilişkin son gelişmeler üzerine istişare bulunmak ve bu merkezlerde iş birliği alanlarını ele almak üzere, Üniversitelerin Araştırma Merkezleri/Enstitüleri ile Göç İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü'nün yanı sıra, 20'si göç araştırmaları merkezi/enstitüsü olmak üzere 25 farklı üniversitenin araştırma merkezinden 10 profesör, 8 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi akademisyen katıldı.