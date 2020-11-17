Bakan Soylu'dan Ayda'ya ziyaret - Son Dakika

İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kenti ziyaret ederek hem görevliler hem de depremzedelere sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından kente geldi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kenti ziyaret eden Bakan Soylu, burada hem görevlilerle hem de depremzedelerle sohbet etti. Bakan Soylu, depremzede çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Soylu'ya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir milletvekilleri de eşlik etti.

Bakan Soylu, çadır kent ziyaretinin ardından 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve babası Uğur Gezgin'e ev ziyaretinde bulundu. - İZMİR