BAKAN SOYLU FATİH'TE VE ARNAVUTKÖY'DE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih ve Arnavutköy'de gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantılar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih ve Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya geldi. Arnavutköy Nuri Pakdil Sanat Merkezindeki toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı. Saat 11.00'de başlayan toplantı 13.00'de bitti. Fatih'teki muhtarlar toplantısı da saat 14.00'te başladı. Toplantılar basına kapalı olarak gerçekleştirildi.