Bakan Soylu ile video konferans sistemiyle görüştüler - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans sistemiyle görüştüler.

Bakan Soylu, 81 ilin valisi, il jandarma komutanı ve emniyet müdürleriyle korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısını video konferans sistemiyle yaptı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'da toplantıya video konferans sistemiyle katıldı. Valilik toplantı salonunda toplantıya katılan Vali Şentürk ve beraberindekiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans sistemiyle görüşmelerinin ardından kendi aralarında bir korona virüs tedbirleri toplantısı gerçekleştirdiler. - BİLECİK