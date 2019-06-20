Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu "Midyatlılar buluşması"na katıldı
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Bakan Soylu "Midyatlılar buluşması"na katıldı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katıldı.

Bakan Soylu
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katıldı.
Bakan Soylu buradaki açıklamasında, "5 yıl Beylikdüzü'nde ne yaptı, bir şey yapmış olsun. 11 tane kreş sözü vermiş, 1 tane yapmış. 'Sünni'ye cami, Alevi'ye Cemevi yapacağım' demiş, ikisini de aldatmış. Hiçbir şey yok. Yüzde 5.4 performansla İstanbul teslim edilmez" dedi.
Soylu konuşmasının devamında, "Otelde toplantıdan önce birlikte oluyorsun. Numara çekiyorlar bize. Programda kurallar içerisinde olacaksın, gideceksin otelde işi pişireceksin, orada numarayı çekeceksin. Ahlaktan ve faziletten bahsedeceksin. Beraber şike yaptığınız ortada şike yaptınız. Milletin size olan güvenini istismar etiniz. Binali Ağabey'in de güvenini oturup istismar ettiniz ve yalan söylediniz. Ben size söylüyorum, bir yalancıya İstanbul'u teslim etmeyin vebali bize kalır" diye konuştu.

- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
İstanbul, Süleyman Soylu, Fatih, Güncel
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