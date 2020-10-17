Bakan Soylu'nun, Sat Buzul Gölü kıyısında kahve keyi - Son Dakika

Bakan Soylu'nun, Sat Buzul Gölü kıyısında kahve keyi
17.10.2020 11:12
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 3 bin 300 metredeki Sat Buzul Gölleri'nde Türk bayrağının gölgesinde kahve içerken çekilen fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 3 bin 300 metredeki Sat Buzul Gölleri'nde Türk bayrağının gölgesinde kahve içerken çekilen fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'de bulunan Sat Buzul Gölleri'nin kıyısında oturup, kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş. 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah'a şükürler olsun" ifadesini kullandı.
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