Bakan Soylu, Rize'de sağanağın etkili olduğu alanda incelemede bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle havadan selde hasar gören yerleri incelemesi RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile selden hasar gören Çayeli ilçesinde incelemede bulundu.

Soylu'nun Hasar gören yerlerde incelemelerde bulunması ve bilgi alması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile selde hasar gören iş yerlerini incelemesi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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