Bakan Tekin, Azerbaycan ile Eğitim İş Birliğini Görüştü

21.01.2026 17:39
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Azerbaycanlı mevkidaşı ile eğitim iş birliğini güçlendirmek için görüştü.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı. Bakan Tekin, Türkiye'yle Azerbaycan arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, "Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz. Bu ilişkinin kurumsallaşması, gelecek kuşaklar tarafından da içselleştirilmesi için eğitim bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olmamız lazım" dedi.

'GÜÇLÜ ADIMLARI HEP BERABER ATIYORUZ'

Türkiye Maarif Vakfı'nın Azerbaycan'daki çalışmalarının, yakıdan takip edildiğini aktaran Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı'nın 2 okulu Azerbaycan'da eğitime başladı. Bir tanesi yerel müfredat, bir tanesi Cambridge olmak üzere orada 2 okulumuz var. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmekten, Kardeş Okul uygulamasına kadar bu ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımları hep beraber atıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Azerbaycan, Kültür, Güncel, Son Dakika

