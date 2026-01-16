Bakan Tekin\'den Ağrı Valiliği Ziyareti

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı Valisi Mustafa Koç'u ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Tekin, yaptıkları eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Eğitim öğretim yılı başında temanın yeşil vatan olduğunu hatırlatan Tekin, "Onun dışında mesleki ve teknik eğitim konusunda yine yoğunlaşmayı, yoğunlaşacağımızı taahhüt etmiştik Bir de eğitimde yapay zeka uygulamaları ile ilgili yoğunlaşacağımızı daha önce söylemiştik. Bu eğitim öğretim yılında da çocuklarımız okullarımızda doğa sevgisi, vatan sevgisi başta olmak üzere yeşil vatan ile ilgili yüz binlerce etkinlik yapıldı. Öğretmen arkadaşlarımız illerde valilerin, kaymakamlıkların koordinesinde bu anlamda çocuklarımıza farkındalık oluşturacak çok sayıda etkinliğin altına imza attılar" dedi.

Mesleki eğitim konusu bu yıl ciddi bir hareketliliğin söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "2025-2026 eğitim öğretimle ilk defa ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizde mesleki ve teknik eğitim oranında yüzde 43'e çıkmış durumda. Mesleki ve teknik eğitim konusunda da adımlar atmaya devam. Eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunda yapay zeka politika belgesi ile başladık" diye konuştu.