Bakan Tekin: Farklılıklar Zenginliktir

07.01.2026 14:09
Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara eşit şans sunacaklarını vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız arasında, gençlerimiz arasında yaratılıştan kaynaklanan farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Bir eksiklik olarak kabul etmiyoruz. Bu bizim hem inancımızda hem de kültürümüzde var. İnsan olmanın gereği de bu zaten. Biz de bu hassasiyette Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımıza eşit fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri eşit imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Tekin burada, öğrenciler tarafından '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikleri izledi.

Yapılan gösterilerin ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel günlerin yalnızca belirli tarihlerle sınırlı kalmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, bu hassasiyetlerin yılın tamamına yayılması gerektiğini ifade etti.

Toplumun tüm bireylerini yaratıldıkları haliyle kabul etmenin kültürel ve insani bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Benim başımdan beri biraz böyle muhalif olduğum konulardan bir tanesi bu özel gün diye tanımladığımız günleri özel gün olarak tanımladığımız kişilere hatırladığımız yegane günler olarak kutlanılması, anlatılması sonrasında sanki yılın geriye kalan 364 günü o konuların ihmal edilmesi gibi bir durum. Bugün de bu şekilde olmasını temenni etmediğim bir gün. ve bizim literatürümüzde insanları yaratıldıkları biçimde kabul etmek, onları bu vasıflarıyla toplumun bir parçası olarak görmek ve ona göre davranmak bizim geleneğimizde, kültürümüzde var. O yüzden bu tür konularda tek bir günün tanımlanması ve o gün dışında bu tür hassasiyetleri unutmaya ben biraz eleştiri ile yaklaşıyorum. Öyle yaklaştığımız için de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler bu anlamdaki hassasiyetlerimizi, sorumluluklarımızı sürekli yerine getirmek arzusundayız. Bizzat Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi Türkiye'de özel eğitim ihtiyacı duyan bütün çocuklarımızın diğer çocuklarla eşit bir biçimde eğitim alması için süreçleri yakinen takip ediyorlar. Bundan yaklaşık bir ay önce 3 Aralık'ta Emine Hanım'la birlikte Karadeniz Ereğli'de bir özel eğitim kampüsümüzün açılışını yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız etkinlikleri, yatırımları sürekli takip ediyorlar" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Tekin, yaratılıştan olan farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini ifade ederek, "Biz bu anlamda çocuklarımız arasında, gençlerimiz arasında yaratılıştan kaynaklanan bütün bu farklılıklar biraz önce çocuklarımızdan bir tanesi de yine bunu söylüyordu. Biz bunu bir zenginlik, bir farklılık olarak görüyoruz. Bir eksiklik olarak kabul etmiyoruz. Bu bizim hem inancımızda hem de kültürümüzde var. İnsan olmanın gereği de bu zaten. Biz de bu hassasiyette Milli Eğitim Bakanlığı olarak özel eğitime ihtiyaç duyan bütün çocuklarımıza eşit fırsat eşitliğinden faydalanabilecekleri eşit imkanları sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için hem özel eğitim uygulama okullarımız var hem kaynaştırma eğitimi sebebiyle bütün okullarımız da. Bu türden bir eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyan çocuklarımıza evde ya da hastanede eğitim öğretim sürecinden ayrı kalmayacakları destekleri vermeye çaba sarf ediyoruz. Özel rehabilitasyon merkezlerinde bu tür eğitimi alan çocuklara kamusal destekler vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Tekin buradaki programının ardından beraberindeki heyetle Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek, İl Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

