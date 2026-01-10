Bakan Tunç: Meşruiyet Tartışmaları Geçersiz - Son Dakika
Bakan Tunç: Meşruiyet Tartışmaları Geçersiz

10.01.2026 14:39
Adalet Bakanı Tunç, meşruiyet tartışmalarının geçerliliği olmadığını vurguladı ve kamu reformlarına değindi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "İftiraların, çirkin yakıştırmaların özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik meşruiyet tartışmalarının geçerliliği söz konusu değil. Biz meşruiyeti, yabancılara dış ülkelerde ülkemizi şikayet ederek aramayız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Memur Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen '4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu-Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar' başlıklı sempozyuma katıldı. Programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu da yer aldı.

'TOPLU SÖZLEŞME HAKKINI ANAYASAL GÜVENCEYE KAVUŞTURDUK'

Bakan Yılmaz Tunç, kamu görevlilerinin önemli kazanımları elde etmesinde Memur-Sen'in katkıları olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin son 23 yılı, sendikal hakların söylemden çıkıp somut kazanımlara dönüştüğü bir reform dönemi olmuştur. Yıllarca, 'Memur sendikaları vardı ama toplu sözleşme hakkı yoktu' diye konuşuldu. 2010 anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkını anayasal güvenceye kavuşturduk. Toplu sözleşme hakkını sembolik değil, memurların nitelik, atanma, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarını doğrudan belirleyebilecek güçte bir hukuki araç haline getirdik" diye konuştu.

Bakan Tunç, 4688 sayılı Kanun çerçevesinde sendika temsilcileriyle karşılıklı güvene dayalı istişare geleneği inşa ettiklerini belirterek, "Bu zeminde personelimizin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin sorunları tespit ediyor, toplu sözleşme süreçlerinde kamu çalışanlarımızın refahını artırmak için tüm imkanlarımızı kararlılıkla seferber ediyoruz" dedi.

'HEDEFLERİ TEK TEK HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi ile reform iradesini devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan belge; 5 temel amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle geleceğe dönük bir yol haritasıdır. Çalışma arkadaşlarımızın kariyer imkanlarını artırmayı, ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeyi, çalışma ortamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede strateji belgemizde; adalet teşkilatında insan kaynakları yönetiminin daha da geliştirilmesi, adalet personeline özgü meslek etiği ilkelerinin belirlenmesi, personel tayinlerinin, belirli bir takvime bağlanması ve somut kriterlere bağlı olarak yapılması, savcılık ve mahkeme yazı işleri müdürlüklerinin çalışma alanlarının iyileştirilmesi, adalet personelinin kariyer imkanlarının artırılması ve uzman katiplik gibi yeni ünvanların ihdas edilmesi gibi birçok alanda hedefler ortaya koyduk. Önümüzdeki süreçte, bu hedefleri tek tek hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'MEŞRUİYET TARTIŞMALARININ GEÇERLİLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Tunç, memurların sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını belirterek, "Kamuda görevli memurlarımızın kanundan kaynaklı sorunlarına pansuman kabilinden palyatif çözümlerle değil, kalıcı çözümler üretmek ve beklentilere en güçlü şekilde cevap vermek istiyoruz. Ülkemizdeki tartışma ortamını sizler de takip ediyorsunuz. Bizler her türlü eleştiriye açığız ancak bu eleştiriler özellikle sadece engelleme, karşı çıkma, karalama ve hakaret siyaseti anlamında olursa ülkemize bir faydası olmaz. İftiraların, çirkin yakıştırmaların özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik meşruiyet tartışmalarının geçerliliği söz konusu değil. Biz meşruiyeti, yabancılara dış ülkelerde ülkemizi şikayet ederek aramayız. Maalesef ülkemiz muhalefetinin de böyle bir şanssızlığı var. Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, ön alan, ön açan ve yapıcı bir muhalefet olsa" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Kamu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
