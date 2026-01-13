Bakan Tunç'tan Aile ve Çocuk Güvencesi Vurgusu - Son Dakika
Politika

Bakan Tunç'tan Aile ve Çocuk Güvencesi Vurgusu

Bakan Tunç\'tan Aile ve Çocuk Güvencesi Vurgusu
13.01.2026 13:12
Bakan Tunç, aile yapısını korumak için önleyici adımlar atacaklarını açıkladı ve çocukları önceliklendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Küresel ölçekte sistemli biçimde yaygınlaştırılan ve aile yapımızı hedef alan başta cinsiyetsizleştirme olmak üzere, toplumu ifsat eden, değerlerimizi aşındırarak nihayetinde yok etmeyi amaçlayan akımlara karşı gerekli tüm önleyici adımları atacağız" dedi.

Bakan Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Tunç, "Kadına şiddetle mücadeleyi, sadece cezayla değil; önleyici, koruyucu ve onarıcı adalet anlayışıyla ele alıyoruz. Yargı reformlarımızın merkezine kadını ve çocuğu koymamızın sebebi de bu anlayıştır" ifadelerini kullandı.

Çocukları topluma kazandırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Tunç, "Onarıcı adalet yaklaşımıyla, çocuğun üstün yararını gözeterek onları yeniden topluma kazandırmayı esas alıyoruz. Çocuk dostu adliyeler, uzmanlaşmış savcı ve hakimler, işte bu anlayışın ürünüdür. Çünkü biz çocuklara dosya numarasıyla değil, bir ömürlük emanet olarak bakıyoruz" dedi.

"Değerlerimizi aşındırarak yok etmeyi amaçlayan akımlara karşı gerekli tüm önleyici adımları atacağız"

Ailenin ve aile bireylerinin korunması konusundaki kararlılığı koruduklarına dikkati çeken Tunç, "Küresel ölçekte sistemli biçimde yaygınlaştırılan ve aile yapımızı hedef alan başta cinsiyetsizleştirme olmak üzere, toplumu ifsat eden, değerlerimizi aşındırarak nihayetinde yok etmeyi amaçlayan akımlara karşı gerekli tüm önleyici adımları atacağız. Bu tehditler karşısında; Anayasa'nın ve kanunların bize verdiği yetkiyle, açık ve bağlayıcı düzenlemeleri hayata geçirmek zorundayız. Çocuklarımızı; zararlı içeriklerden, yönlendirici yayınlardan ve ruh dünyalarını tahrip eden dijital kuşatmadan korumak; onların güvenli, sağlıklı ve dengeli bireyler olarak yetişmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımızı ailelerinden koparan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz"

Bakan Tunç, çocukları korumak adına dijital ve sosyal mecralara yönelik, tüm idari ve yargısal yaptırımları tereddütsüz uygulayacaklarını vurgulayarak, "Özellikle dijital oyunlar, sosyal ağlar ve çevrim içi sohbet ortamları üzerinden çocuklarımızı şiddete özendiren, psikolojik olarak yıpratan ve onları ailelerinden koparan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Yine bazı sosyal medya hesaplarında; takipçi, etkileşim ve maddi kazanç uğruna; yaşlılarımızın, çocuklarımızın veya hasta kişilerin saatlerce canlı yayın açılarak ekran karşısında tutulması, onur kırıcı şekilde teşhir edilmesini de asla kabul edemeyiz. Bu tür mecralara karşı erişim engeli dahil olmak üzere tüm idari ve yargısal yaptırımları tereddütsüz uygulamakta kararlıyız" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelelerini de sürdüreceklerini vurgulayan Tunç, "Geleceğimizi tehdit eden ve birçok yuvayı dağıtan uyuşturucu belasına karşı da kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk yargısı dijital bağımlılık oluşturan sanal bahis ve yasa dışı kumar ağlarıyla da, hukuk devleti kararlılığı içinde mücadelesini kesintisiz biçimde devam ettirecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

