Bakan Tunç\'tan \'Hukuk eğitiminde kalite reformu\' açıklaması

05.02.2026 11:49
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'de hukuk eğitimi tarihinde belki de en kapsamlı kalite reformu yapılmıştır.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'de hukuk eğitimi tarihinde belki de en kapsamlı kalite reformu yapılmıştır. Buna rağmen 'Hiçbir şey yapılmadı' demek, ya bu çalışmaları takip etmemektir ya da emeği görmezden gelmektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk eğitimi alanında yapılan reform çalışmalarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Son dönemde hukuk eğitiminin niteliğiyle ilgili çeşitli raporlar, değerlendirmeler ve eleştiriler görüyoruz. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki bu değerlendirmelerin bir kısmı ya eksik bilgiye dayanıyor ya da yapılan köklü reformları görmezden geliyor. Oysa biz, hukuk eğitimini yalnızca bir diploma meselesi olarak değil; adaletin kalitesi, yargının gücü ve toplumun hakkaniyet duygusunun temeli olarak görüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; zayıf bir hukuk eğitimi, güçlü bir adalet sistemi üretemez. Bu anlayışla son yıllarda sessiz ama devrim niteliğinde adımlar attık. Bu konudaki çalışmalarımıza destek olan Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MODERN BİR MODEL KURDUK'

Hukuk fakültelerindeki kontenjanları 14 binden 10 bine düşürdüklerini ifade eden Bakan Tunç, "Bu yıl ayrıca vakıf üniversitelerinde de ciddi bir azaltıma giderek toplamı 8 bine indiriyoruz. Çünkü amacımız nicelik değil, nitelik. Daha çok mezun değil, daha iyi yetişmiş hukukçular istiyoruz. Hukuk fakültelerine girişte ilk 100 bin başarı sıralaması şartını getirdik. Artık hukuk, sadece tercih edilen değil; başarıyla hak edilen bir alan. Meslek yüksekokullarından hukuk fakültelerine dikey geçişi kaldırdık. Çünkü hukuk eğitimi, baştan sona bütüncül ve sistematik bir formasyon gerektirir, kısa yollarla telafi edilemez. İkinci öğretimleri kapattık. Hukuk gibi yoğun ve disiplinli bir eğitim, akşam programı mantığıyla yürütülemez. Bu alan tam zamanlı ciddiyet ister. Bununla da yetinmedik. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı getirdik. Artık diploma tek başına yeterli değil; mesleki yeterlilik objektif bir sınavla ölçülüyor. Bu, kalite güvencesidir. ve nihayet, yargı tarihimiz açısından son derece önemli bir reformu hayata geçirdik; hakim ve savcı yardımcılığı sistemi. Artık kürsüye çıkan bir hakim ya da savcı, doğrudan göreve başlamıyor. Usta-çırak ilişkisiyle, uygulamanın içinde, tecrübeyle yetişiyor. Teori ile pratiği buluşturan modern bir model kurduk" açıklamasında bulundu.

'KALİTE TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR'

Kurulan sistemin, yargı kararlarının kalitesini doğrudan artıracak yapısal bir dönüşüm olduğunu ifade eden Tunç, "Bütün bu adımlar bir araya geldiğinde şunu görüyoruz; Türkiye'de hukuk eğitimi tarihinde belki de en kapsamlı kalite reformu yapılmıştır. Buna rağmen 'Hiçbir şey yapılmadı' demek, ya bu çalışmaları takip etmemektir ya da emeği görmezden gelmektir. Eleştiri elbette kıymetlidir ama hakkaniyetli eleştiri daha kıymetlidir. Biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden düzenlemeler yapıyoruz. 23 yıldan buyana ülkemizi vesayetçi yargı anlayışından kurtararak yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak, hukuk devleti ilkesini tahkim etmek için gerçekleştirdiğimiz reform irademizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hukuk eğitiminin kalitesinin artırılması ile ilgili gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla hedefimiz daha donanımlı avukatlar, daha yetkin hakim ve savcılar, daha güven veren bir yargı sistemi ve en önemlisi adalete daha güçlü inanan bir toplum. Hukuk eğitiminde kalite, bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

