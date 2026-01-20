Bakan Tunç'tan Zafer Koç'a Başsağlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Koç'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
