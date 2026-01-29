Bakan Tunç: Terörle Mücadele Sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bu 23 yılda katettiğimiz mesafe sayesindedir. Bu, binlerce şehidimiz ve gazimiz, güvenlik güçlerimizin başarısı ve temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ile mümkün olmuştur. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Karadeniz Günleri, düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende katılımcılara hitap eden Bakan Tunç, siyasetin merkezine birlik ve beraberliği koyduklarını vurguladı. Tunç, "Bölgesel ayrım yapmıyoruz. Bölgesel milliyetçiliğe de, dinsel milliyetçiliğe de, etnik milliyetçiliğe de 'hayır' dedik. 780 bin kilometrekare vatan toprağımızda hiçbir ayrım yapmadan, ayrımcılığı ortadan kaldırarak Türkiye'nin son 23 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde fiziki kalkınmayı sağladık" ifadelerini kullandı.

"Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadele sürecek"

Türkiye'nin hem ekonomik hem de demokratik kalkınma süreçlerini eş zamanlı yürüttüğünü belirten Bakan Tunç, "Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bu 23 yılda katettiğimiz mesafe sayesindedir. Bu, binlerce şehidimiz ve gazimiz, güvenlik güçlerimizin başarısı ve temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ile mümkün olmuştur. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu da ancak iç cephemizi güçlendirmekle, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmekle mümkün olacaktır" dedi.

"Gençleri ve çocukları korumak devletin anayasal görevi"

Konuşmasında küresel tehditlere ve sanal ortamlardaki tehlikelere de değinen Tunç, çocukların korunmasının devletin anayasal görevi olduğunu hatırlattı. Tunç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu illetinden, yasa dışı bahisten ve internetin yol açtığı zararlardan korumak zorundayız. Bu konuda aldığımız tedbirler var ve bu tedbirleri daha da sıkılaştırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL