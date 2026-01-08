Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Başkan Yardımcılarıyla, Bakanlığımızda bir araya geldik. Çalışma hayatını ilgilendiren hukuki düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Bakan Tunç, TÜRK-İŞ ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?