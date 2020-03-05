Bakan Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında deneme sürüşüne katıldı - Son Dakika

Turhan'a, bakanlık yetkilileri, Vali Yunus Sezer , Belediye Başkanı Mehmet Saygılı , AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile diğer ilgiler eşlik etti.

Kırıkkale 'nin Balışeyh ilçesine gelen Bakan Turhan, istasyonda bulunan yüksek hızlı trene bindi ve bir süre aracı kullandı. Turhan'ın yer aldığı yüksek hızlı tren, 14 kilometrelik test sürüşünün ardından istasyona geri göndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem