Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: Antalya'yı İzmir'e Otoyol ve Hızlı Trenle Bağlayacağız (2)

Bakan Turhan: Antalya'yı İzmir'e Otoyol ve Hızlı Trenle Bağlayacağız (2)

2 saat önce

8 KAVŞAKTAN 4'Ü TAMAMLANDIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya'daki programı kapsamında, Antalya- Burdur Karayolu üzerindeki kavşakları yapan firmanın şantiyesini gezdi.

Bakan Turhan: Antalya'yı İzmir'e Otoyol ve Hızlı Trenle Bağlayacağız (2), System.String[]
8 KAVŞAKTAN 4'Ü TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Antalya'daki programı kapsamında, Antalya- Burdur Karayolu üzerindeki kavşakları yapan firmanın şantiyesini gezdi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan, Antalya'nın hızlı gelişen şehircilik yapısına sahip olduğunu söyledi. Büyümenin getirdiği ilave trafik yükü olduğunu anlatan Turhan, "Trafik sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla Burdur yolu üzerinde 8 adet kavşak inşaatı çalışması devam ediyor. Bunların 4'ü tamamlandı. En kısa zamanda kalan 4 kavşağı da tamamlayacağız" dedi.

36 KİLOMETRELİK YOLUN 12 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI

Kuzey Çevre Yolu'nun 36 kilometreden oluştuğunu dile getiren Bakan Turhan, Burdur ve Isparta üzerinden gelip Antalya'nın doğusuna gideceklerin bu yolu kullanarak şehir içi trafiğine takılmayacaklarını aktardı. Yolun 12 kilometrelik kesiminin tamamlandığını anlatan Turhan, "Kalan 24 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla özellikle yazın Antalya'nın doğusuna gidecekler şehir içi trafiği yoğunlaştırmadan transit geçme imkanına sahip olacak. Yeni yol, sebze-meyve taşıyan araçların şehir içi trafiğine takılmadan bu yollardan şehir dışına daha rahat çıkmasına imkan sağlayacaktır. Kamulaştırma sorunlarını daha rahat çözersek önümüzdeki yıl yolu tam anlamıyla hizmete açma fırsatı yakalayacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:35 Kaynak: DHA

Mehmet Cahit Turhan, Burdur, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormanlık Alanda Ölüsü Bulunan Kuyumcunun, Ellerinin Bağlanıp Diri Diri Yakıldığı Ortaya Çıktı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı

Bakan Albayrak: Marketlerde İstediğimiz Rakamlar Yok, Bunu Konuşacağız Son Dakika! 21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:36:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: Antalya'yı İzmir'e Otoyol ve Hızlı Trenle Bağlayacağız (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]