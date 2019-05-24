Bakan Turhan'dan muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı
4 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:15 Kaynak: AA
Cahit Turhan, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, Twitter
adresinden paylaştığı taziye mesajında, Bayburt- Trabzon
arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs
'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı
muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir teessürle öğrendiğini kaydetti.
Turhan, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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