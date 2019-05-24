Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı

Bakan Turhan'dan muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı

4 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Bakan Turhan'dan muhabirimiz Nişancı için başsağlığı mesajı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, Twitter adresinden paylaştığı taziye mesajında, Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir teessürle öğrendiğini kaydetti.
Turhan, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 01:15 Kaynak: AA
Bayburt, 10 Mayıs, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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