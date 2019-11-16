Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bingöl'de il ve ilçe yollarında yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bunları tamamladığımızda inanıyorum ki Bingöl'de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı daha da artacak." dedi.

Turhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Turhan toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cennet köşelerinde biri olan Bingöl'de yürütülen çalışmaları yerinde incelediğini söyledi.

Bingöl'ün kuzey-güney ulaşım açıları ve doğu-batı ulaşım aksları üzerinde bulunan bir il olduğuna işaret eden Turhan, "Bingöl'ün ulaşım altyapısıyla ilgili yaptığımız çalışmalar önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Erzurum-Bingöl, Bingöl- Diyarbakır, Elazığ-Bingöl ve Bingöl- Muş hatlarında çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığını dile getiren Turhan, Erzurum-Bingöl arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının da Çirişli Tüneli hariç büyük ölçüde bittiğini ifade etti.

Turhan, Bingöl ile Diyarbakır arasındaki kesimde, Bingöl il sınırlarındaki çalışmaların tamamlandığını, Diyarbakır sınırındaki çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Elazığ ve Bingöl ile Bingöl ve Muş arasındaki yolların bölünmüş yol olarak hizmet verdiğini, bunların üstyapısının fiziki standartlar bakımından iyileştirilmesi amacıyla da çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Turhan, "Bu ana akslardaki çalışmalar tabii Bingöl'ümüzde diğer sektörlerdeki gelişmelere de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bingöl, turizm, tarım, sanayi, tekstil alanında, eğitim, sağlık alanlarında ve hizmet sektöründe önemli atılımlar yapmış bir ilimiz." dedi.

İlçe ve belde belediye başkanlarını dinlediklerini dile getiren Turhan, şunları kaydetti:

"Bazı ilçe yollarımızda, il yollarımızdaki çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları tamamladığımızda inanıyorum ki Bingöl'de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı daha da artacak. Bingöl'e yatırımlar daha da artacak, tabii kaynakları, doğal imkanları, ekonomimize katkı sağlamak için daha da talipli bulacak, yatırımcı bulacak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bakan Turhan'a Bingöl'e sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Köprümüzden havalimanımıza,duble yollarımızdan diğer çalışmalara varıncaya kadar Bingöl bugün gerçekten çok erişilebilir bir konumda. Bu da hem sosyal yaşam kalitesini artırıyor hem de yatırım ortamımızı iyileştirdi." ifadesini kullandı.