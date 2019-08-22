Son Dakika Haberleri: - Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile Görüştü
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- Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile Görüştü

18 dakika önce

- Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile görüştüBERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

- Bakan Varank, Alman Bakan Altmaier ile görüştü

BERLİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Türk-Alman Yapay Zeka Konferansına katıldı. Bakan Varank, konferans kapsamında Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Varank, Berlin ziyareti kapsamında ayrıca Max Planck ve Fraunhofer Enstitüsü gibi yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında temel ve uygulamalı araştırmalarda Almanya'nın önemli öncü kurumlarını ziyaret edecek. Almanya'da faaliyet gösteren Türk bilim insanlarıyla da buluşacak olan Varank, Türk ve Alman yatırımcılar ile görüşmeler yapacak.

Ekonomi, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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