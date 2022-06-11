Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "20 yıldır Türkiye'yi kalkındırmanın, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz. Bunun için mücadele ve gayret ediyoruz." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuşan Varank, bugün gelişmiş ve modern tıbbın temelinde Hazreti Peygamber'e uzanan geleneksel tıbbın bulunduğunu söyledi.

Varank, "Özellikle Allah-u Teala'nın bitkilerin içine yerleştirdiği kuvvetlerle geleneksel tıp bitkiler üzerine kurulmuş bilim diyebiliriz. Bu manada Zeytinburnu Belediyemizin 23 yıldır bu alana önem veriyor olması, geleneksel tıbbı ön plana çıkarması, bunu bir festivale dönüştürmesi, gençleri ve çocukların bunu anlayabileceği faaliyetler yapması çok önemli." diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği olduğunu dile getiren Varank, şehirleri ve ilçeleri kalkındırmayı ve onlara hizmet etmeyi önemsedikleri kadar gönüllere dokunmanın öneminin de farkında olduklarını anlattı.

Varank, "Sizleri ne kadar mutlu ve memnun edebilirsek, acınızda ne kadar yanınızda olabilirsek, mutluluğunuzu ne kadar beraber paylaşabilirsek o zaman doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bu manada da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini AK Partili belediyelerimiz ve bizim belediye başkanlarımız yerine getiriyor. İşte Zeytinburnu'nda da bunun en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz"

Bakan Varank, Zeytinburnu'nda hayata geçirilen millet kıraathanesinden ve diğer hizmetlerden bahsederek, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlayan bu kıraathanelerde gençlerin ne kadar mutlu olduğunu her ziyarette gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışına değinen Varank, "20 yıldır Türkiye'yi kalkındırmanın, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz. Bunun için mücadele ve gayret ediyoruz. İşte bunun gibi güzel eserlerle ve güzel organizasyonlarla da bu işleri taçlandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Varank, Zeytinburnu'nda hayata geçirilen millet bahçesi ve buz pisti gibi hizmetlerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız hangi hizmeti hak ediyorsa en iyisini onlara ulaştırmamız gerekiyor. Bu anlayışla da biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Gerek merkezi hükümette, gerek belediyelerimizde bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız bizden memnun olsun, günün sonunda 'Allah razı olsun, şöyle hizmeti de bize kavuşturdular' desin. 'Allah razı olsun' cümlesini duyduğumuzda bizden daha mutlusu yok."

Mesir macunu dağıtımıyla festival başladı

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile bazı milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen mesir macunu dağıtım organizasyonuyla festival başlatıldı.

Festival alanında bulunan stantları gezen Varank'a günü anısına çeşitli bitki çayları ve mesir macunu hediye edildi.

9 gün sürecek

Alınan bilgiye göre, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali", geleneksel tıp ve tıbbi bitkiler atölyesi eğitimleri, Zeytinburnu kültür rotası gezileri, yemek yarışması, konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Toplam 9 gün sürecek etkinlik boyunca her akşam farklı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Yemek yarışmalarından Merkez Efendi'yi anma gecesine, Mevlevi mukabelesinden atölye, seminer ve çocuk etkinliklerine kadar farklı alanlarda düzenlenecek organizasyonlar kapsamında Sakiler, Rumeli Orhan & Kemal, Cengiz Özkan, Ekin Uzunlar ve Murat Dalkılıç gibi isimler de sahne alacak.