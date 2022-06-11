Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması

11.06.2022 18:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "20 yıldır Türkiye'yi kalkındırmanın, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "20 yıldır Türkiye'yi kalkındırmanın, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz. Bunun için mücadele ve gayret ediyoruz." dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuşan Varank, bugün gelişmiş ve modern tıbbın temelinde Hazreti Peygamber'e uzanan geleneksel tıbbın bulunduğunu söyledi.

Varank, "Özellikle Allah-u Teala'nın bitkilerin içine yerleştirdiği kuvvetlerle geleneksel tıp bitkiler üzerine kurulmuş bilim diyebiliriz. Bu manada Zeytinburnu Belediyemizin 23 yıldır bu alana önem veriyor olması, geleneksel tıbbı ön plana çıkarması, bunu bir festivale dönüştürmesi, gençleri ve çocukların bunu anlayabileceği faaliyetler yapması çok önemli." diye konuştu.

AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği olduğunu dile getiren Varank, şehirleri ve ilçeleri kalkındırmayı ve onlara hizmet etmeyi önemsedikleri kadar gönüllere dokunmanın öneminin de farkında olduklarını anlattı.

Varank, "Sizleri ne kadar mutlu ve memnun edebilirsek, acınızda ne kadar yanınızda olabilirsek, mutluluğunuzu ne kadar beraber paylaşabilirsek o zaman doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bu manada da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini AK Partili belediyelerimiz ve bizim belediye başkanlarımız yerine getiriyor. İşte Zeytinburnu'nda da bunun en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün vatandaşlarımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz"

Bakan Varank, Zeytinburnu'nda hayata geçirilen millet kıraathanesinden ve diğer hizmetlerden bahsederek, Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlayan bu kıraathanelerde gençlerin ne kadar mutlu olduğunu her ziyarette gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışına değinen Varank, "20 yıldır Türkiye'yi kalkındırmanın, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşımızın en güzel hizmetlerden faydalanmasının derdindeyiz. Bunun için mücadele ve gayret ediyoruz. İşte bunun gibi güzel eserlerle ve güzel organizasyonlarla da bu işleri taçlandırmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Varank, Zeytinburnu'nda hayata geçirilen millet bahçesi ve buz pisti gibi hizmetlerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız hangi hizmeti hak ediyorsa en iyisini onlara ulaştırmamız gerekiyor. Bu anlayışla da biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Gerek merkezi hükümette, gerek belediyelerimizde bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız bizden memnun olsun, günün sonunda 'Allah razı olsun, şöyle hizmeti de bize kavuşturdular' desin. 'Allah razı olsun' cümlesini duyduğumuzda bizden daha mutlusu yok."

Mesir macunu dağıtımıyla festival başladı

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile bazı milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen mesir macunu dağıtım organizasyonuyla festival başlatıldı.

Festival alanında bulunan stantları gezen Varank'a günü anısına çeşitli bitki çayları ve mesir macunu hediye edildi.

9 gün sürecek

Alınan bilgiye göre, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali", geleneksel tıp ve tıbbi bitkiler atölyesi eğitimleri, Zeytinburnu kültür rotası gezileri, yemek yarışması, konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Toplam 9 gün sürecek etkinlik boyunca her akşam farklı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Yemek yarışmalarından Merkez Efendi'yi anma gecesine, Mevlevi mukabelesinden atölye, seminer ve çocuk etkinliklerine kadar farklı alanlarda düzenlenecek organizasyonlar kapsamında Sakiler, Rumeli Orhan & Kemal, Cengiz Özkan, Ekin Uzunlar ve Murat Dalkılıç gibi isimler de sahne alacak.

Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması
Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
'23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılış töreni '23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılış töreni Bakan Varank, Diyarbakır'da 'Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Varank, Diyarbakır'da 'Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:52:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank, 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement